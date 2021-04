Covid: Serracchiani, 'preoccupano scontri Montecitorio, ma risposte stanno arrivando'

06 aprile 2021 a

a

a

Roma, 6 apr (Adnkronos) - "La preoccupazione c'è, la tensione è alta. Siamo consapevoli che bisogna riaprire in sicurezza e che bisogna dare i ristori. Al Senato c'è il Dl sostegni, sono previste molte iniziative per aiutare chi è in difficoltà. Bisogna fare di più, per questo è stato annunciato un ennesimo scostamento di bilancio". Lo ha detto Debora Serracchiani a Oggi è un altro giorno, su Raiuno, commentando le immagini degli scontri in piazza Monte Citorio.

"La tensione è comprensibile, noi siamo qui per ascoltare e dare risposte, che stanno arrivando con il Dl sostegni e altre risorse. Ma non è questo il modo migliore per risolvere problemi", ha aggiunto la capogruppo del Pd alla Camera.