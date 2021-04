Covid Puglia, oggi 475 contagi: dati bollettino 6 aprile

06 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Sono 475 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 6 aprile. Si registrano altri 70 morti, mai così tanti, anche se come precisato dalla Regione si riferiscono anche ai giorni precedenti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.759 tamponi per l'infezione da Covid 19. I nuovi positivi sono così distribuiti sul territorio: 161 in provincia di Bari, 48 in provincia di Brindisi, 30 nella provincia Bat, 139 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto. Due casi di residenti fuori regione e 6 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti. Ieri su 3.978 tamponi per l'infezione da coronavirus, erano stati rilevati 677 contagi. In tutto sono 5.001 le persone che hanno perso la vita in Puglia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.932.738 test. Sono 146.892 i pazienti guariti mentre ieri erano 145.721 (+1.171). Sono 50.454 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.220 (-66). I pazienti ricoverati sono 2.240 mentre ieri erano 2.158 (+82). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 202.347 così suddivisi: 79.008 nella provincia di Bari; 19.727 nella provincia di Bat; 14.674 nella provincia di Brindisi; 37.359 nella provincia di Foggia; 19.344 nella provincia di Lecce; 31.245 nella provincia di Taranto; 698 attribuiti a residenti fuori regione;292 provincia di residenza non nota.