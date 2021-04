Como: sorpreso con 25 grammi cocaina, arrestato

06 aprile 2021 a

Milano, 6 apr. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Brenna, in provincia di Como, un uomo di 31 anni, cittadino marocchino, trovato in possesso di 25 grammi di cocaina. I militari lo hanno notato mentre si aggirava nelle vicinanze dell'area boschiva del paese, lo hanno fermato e addosso gli hanno trovato i 25 grammi di cocaina suddivisa in 21 dosi e 200 euro in contanti. L'uomo, senza fissa dimora, è stato arrestato per possesso e spaccio di stupefacenti e portato nel carcere di Como.