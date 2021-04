Caso Denise: la lunga attesa di mamma Piera, oggi la tv russa svelerà il Dna di Olesya (2)

06 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Nei giorni scorsi una trasmissione russa su 'Primo Canale' ha mostrato una ragazza di nome Olesya Rostova che, secondo la tv, potrebbe essere la figlia scomparsa. E per oggi era prevista la partecipazione dell'avvocato in trasmissione, via streaming. Ma il legale ha fatto sapere ieri: "Voglio prima avere sulla mia scrivania tutta la documentazione scientifica che ho chiesto, cioè gruppo sanguigno e Dna, dopo di che basta. Noi avevamo avviato questa procedura in via privata perché pensavamo di sbrigarci presto. Invece loro non fanno nulla, basta. Non sottostiamo a nessun ricatto". "Al momento non c'è nulla e siamo infastiditi da questi ritardi, dunque o domani ci fanno avere i dati al programma o non partecipiamo".

“La speranza di trovare e riabbracciare Denise non è mai mancata – ha fatto sapere nei giorni scorsi Piera Maggio - In questi anni l'abbiamo sempre cercata, anche in tutte quelle segnalazioni, avvistamenti, che poi sono risultati nulli. Anche in questo caso andremo cauti, si proseguirà con la comparazione del gruppo sanguigno e se sarà il caso procederemo con il Dna. Ci speriamo tanto però allo stesso tempo non vogliamo illuderci”. Alcune foto mostrano tratti somatici simili tra Olesya, Piera Maggio e Piero Pulizzi, padre naturale della bimba scomparsa.

Sono parecchie anche le coincidenze, a partire dall'età (4 anni) quando le due bambine sono state rapite. “Abbiamo fatto uno studio sul nome Olesya – ha detto nei giorni scorsi l'avvocato Frazzitta – e nella letteratura ucraina-russa è la protagonista di un romanzo che narra la storia di una giovane nipote che vive con la nonna ed è perseguita dalla comunità rurale fino a quando scompare. È un fatto curioso ma è solo un elemento suggestivo”. Mancano poche ore al programma russo, e la giornata si annuncia lunga. Soprattutto per mamma Piera.