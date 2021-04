Droga: Brunetta, 'solidarietà all'amico Gasparri'

05 aprile 2021 a

a

a

Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - Solidarietà all'amico Maurizio Gasparri, vittima di chi, come il giornalista Antonello Piroso, invoca pulizia etnica contro chi rivendica libertà di opinione e di pensiero su tematiche socialmente sensibili, come la legalizzazione delle droghe leggere. Viva l'informazione libera, purché venga sempre tutelata la democrazia, contro ogni tipo di censura e di pensiero unico". Lo sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.