Scrittori: addio a Arthur Kopit, acclamato drammaturgo /Adnkronos

New York, 3 apr. - (Adnkronos) - Lo scrittore e drammaturgo statunitense Arthur Kopit, acclamato e pluripremiato autore teatrale noto per "Indians" e "Nine", spesso accostato al teatro dell'assurdo, è morto venerdì mattina all'età di 83 anni a New York. Senza specificare le causa del decesso, la notizia della scomparsa è stata annunciata oggi dal portavoce Rick Miramontez.

Era nato il 10 maggio 1937 a New York e si era laureato alla Harvard University. Due volte candidato al Premio Pulitzer con "Indians" (Indiani) e "Wings"(Ali), per tre volte ha vinto il Tony Award con "Indians" (1970), "Wings" (1979) e "Nine" (1982, autore del libretto del musical).

Kopit raggiunse un primo importante successo quando era ancora studente universitario con la farsa tragica "Oh dad, poor dad, mama's hung you in the closet and I'm feeling so sad" Oh papà, povero papà, la mamma ti ha appeso nell'armadio e io mi sento tanto triste), rappresentata in prima mondiale a Londra nel 1961 e che lo stesso autore definì “tragifarsa pseudoclassica sulla linea di una bastarda tradizione francese” e il cui bersaglio era il matriarcato americano. Dopo Londra nel 1963 arrivò a Off Broadway e in seguito arrivò sul palcoscenico di Broadway con la regia di Jerome Robbins.