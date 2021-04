Omofobia: Mahmood, 'pronto a battermi con tutti i mezzi per legge Zan' (2)

03 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Mahmood fa un'analisi sull'evoluzione della società sui temi Lgbt, ammettendo che "che i tempi siano migliorati è fuori di dubbio, grazie anche a nuove generazioni che capiscono, credono e agiscono. Paradossalmente un segno del miglioramento è anche l'aumento delle denunce degli atti omofobi, proprio nel senso che una volta non le si denunciava, uno incassava le botte e se le teneva. Adesso c'è la voglia di combattere, di portare alla luce queste vergogne, e c'è molta più attenzione dell'opinione pubblica. Ma ovviamente non basta. Serve una legge, serve la legge Zan, che in un Paese civile forse non sarebbe neppure necessaria. Qui lo è".