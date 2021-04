Omofobia: Mahmood, 'pronto a battermi con tutti i mezzi per legge Zan'

03 aprile 2021 a





Roma, 3 apr. (Adnkronos) - Quando veniva preso di mira da ragazzino "avevo paura, mi sentivo impotente. Ora invece mi sento potente: grazie al mio mestiere ho la possibilità di essere ascoltato anche quando parlo e non solo quando canto. Ora sì che reagirei. E reagirò, contro chi vuole limitare la libertà sessuale e in definitiva l'identità di chiunque di noi. Sono pronto a battermi con tutti i miei mezzi perché la legge Zan sia approvata". Ad affermarlo senza mezzi termini è Mahmood che, in un'intervista odierna su Repubblica, esprime tutto il suo sdegno per il procrastinarsi dell'approvazione del ddl Zan contro l'omotransfobia.

"Che ancora una norma così manchi nell'ordinamento italiano è semplicemente allucinante, da vergognarsi", spiega il cantante. Che sulla sua identità sessuale, precisa: "Non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o un altro. Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione".