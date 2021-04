Milano: scappa alla vista dei carabinieri, sorpreso con cocaina e arrestato

03 aprile 2021 a

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - Per sfuggire ai carabinieri si nasconde tra la vegetazione con la cocaina, ma viene arrestato. E' successo ieri pomeriggio quando una pattuglia di carabinieri di San Colombano al Lambro (Milano), ha notato due uomini che stavano uscendo da un campo per attraversare la strada e dirigersi nel campo dall'altro lato ma alla vista dei militari si sono dati alla fuga. Dopo un breve inseguimento a piedi sono riusciti a fermarne uno mentre tentava di nascondersi tra la vegetazione: si tratta di un 23enne di origine marocchina, senza fissa dimora in Italia e non in regola con i documenti, pregiudicato, trovato con 15,2 grammi di cocaina. Per lui è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e si sono aperte le porte della casa circondariale di Lodi in attesa di convalida.