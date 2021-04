03 aprile 2021 a

a

a

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - Un uomo di 21 anni è stato ferito al volto con dei cocci di bottiglia nella notte a Milano. Poco prima dell'una in via Stamira D'Ancona, in zona Turro, c'è stata una lite e una colluttazione fra due uomini e il 21enne è stato ferito al volto. Il personale del 118, informa l'Areu, lo ha portato all'ospedale Niguarda in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia.