Milano: De Corato su caso Barbato, 'Sala venga in consiglio a spiegare'

03 aprile 2021 a

a

a

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - "L'opposizione di centrodestra offre una grande opportunità a Sala per chiarire la sua posizione rispetto alla vicenda della sostituzione dell'ex comandante Barbato. L'avvicendamento del comandante della polizia locale di Milano è sempre un passaggio delicato, ma se il sindaco Sala non ha dubbi sulle modalità adottate venga tranquillamente in consiglio comunale a chiarire la sua posizione e quella della Giunta. Non possono esserci simili ombre sul Comune e sulla Polizia locale di Milano". Lo dichiara Riccardo De Corato, già vicesindaco del capoluogo lombardo e assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale.