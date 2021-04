Lecco: fidanzati litigano e aggrediscono la polizia, arrestati

03 aprile 2021 a

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - Due fidanzati sono stati arrestati dalla polizia a Brescia dopo un litigio fra i due. Nel corso delle procedure di identificazione, l'uomo, un cittadino italiano di 32 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, in stato di agitazione dovuto probabilmente all'uso di sostanze stupefacenti, ha minacciato e aggredito gli agenti, fino a ferirne uno, provocandogli lesioni guaribili in dieci giorni.

La polizia lo ha immobilizzato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Durante il trasporto il 32enne ha rotto un finestrino della volante e ha poi danneggiato una porta della Questura. Il 118 è dovuto intervenire per calmarlo. L'uomo è stato anche denunciato per minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento.

Anche la fidanzata, una cittadina peruviana di 27 anni agli arresti domiciliari e già più volte denunciata per evasione, ha minacciato e insultato gli agenti. Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari.