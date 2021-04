Bergamo: in casa oltre 4 chili fra marijuana e hashish, due arresti

03 aprile 2021 a

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo, due uomini di 27 e 37 anni per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo i militari hanno fermato l'auto guidata dal 27enne e addosso gli hanno trovato 35 grammi di marijuana. I carabinieri sono riusciti a individuare l'abitazione dalla quale era uscito. All'interno dell'appartamento, oltre al 37enne, hanno trovato 2,7 chili di marijuana, 13 panetti di hashish per un totale di 1,3 chili e 300 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, funghi allucinogeni e caramelle alla cannabis. I due sono stati arrestati.