Calcio: Serie A, Bologna-Inter 0-1, decide Lukaku**

Bologna, 3 apr. (Adnkronos) - Basta un gol di Lukaku all'Inter per avere la meglio del Bologna al Dall'Ara per 1-0. Il gol dell'attaccante belga al 31' del primo tempo basta alla squadra di Conte di aggiudicarsi i tre punti che le consentono di salire in classifica a 68 punti a +8 e con una gara da recuperare sul Milan secondo. I nerazzurri che hanno controllato la gara sono andati vicino al raddoppio al 50' con Lautaro che di destro ha colpito il palo.