Roma: Scalfarotto, 'Iv sostiene candidatura Calenda, sarebbe sindaco straordinario'

Roma, 2 apr (Adnkronos) - "Anche noi sosteniamo 'toto corde' la candidatura di Carlo Calenda, sarebbe uno straordinario e bravissimo sindaco di Roma. Con Carlo ho lavorato per anni come suo sottosegretario allo Sviluppo, so come lavora, penso che i romani recupererebbero l'orgoglio di appartenere a questa meravigliosa città che oggi hanno perso. Però anche questo deve essere uno di quegli esempi di lavoro preventivo da fare indipendentemente da contenitori e federazioni". Lo ha detto Ivan Scalfarotto, sottosegretario all'Interno e deputato di Italia viva, in un dibattito sul sito de Linkiesta.