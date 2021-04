Roma: Calenda, 'il Pd? Me so' rotto'

02 aprile 2021 a

Roma, 2 apr (Adnkronos) - Sulle scelte del Pd e sul rapporto con i dem a Roma "non ho la più vaga idea, è una situazione che va avanti da sei mesi. Io ho iniziato a parlare ai romani delle cose concrete, come i rifiuti, non di primarie". Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà.

"E' la terza volta che dicono facciamo le primarie, poi non si fanno: me so' rotto -ha aggiunto il leader di Azione-. Io parlo ai romani dei problemi, facessero quello che vogliono. Se vogliono parlare di programma sono pronto. Con calma, è solo la capitale d'Italia...".