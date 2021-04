OSS. EUROBET: Juventus favorita nel derby per l'82%

02 aprile 2021 a

(Roma 2 aprile 2021) - Roma 2 aprile 2021 – Dopo le 3 vittorie consecutive nelle qualificazioni mondiali la squadra di Mancini lascia spazio al campionato, ancora molto aperto per quel che riguarda la corsa alla qualificazione in Champions. Per il campionato la quota migliore dopo quella dell'Inter è quella della Juventus ma è ormai arrivata a 12!

Il turno più difficile sembra essere quello della Juventus, chiamata a reagire alla delusione per uno scudetto che sembra allontanarsi ogni turno di più ma anche a fare i conti ancora una volta con le conseguenze dell'emergenza Covid.

L'Inter arriva a Bologna forte del 96% dei pronostici positivi, con appena il 3% che pensa ad un pareggio. Tutti a favore dell'Inter anche i 3 risultati esatti più giocati, rispettivamente 0-2, 0-1, 1-2 così come il podio virtuale dei marcatori più attesi dove Lukaku primeggia sui compagni di squadra Lautaro Martinez e Barella.

Situazione simile per l'Atalanta che attende l'Udinese e che oltre al 91% delle scelteche la danno vincente ha dalla sua il podio dei risultati esatti più giocati, 3-0, 2-1, 2-0 e anche quello dei marcatori con Zapata Muriel e Ilicic.

Intenzionato a non perdere la corsa Champions anche il Milan che ospita una Sampdoria reduce dalla vittoria contro il Torino e meno bisognosa di fare punti a tutti i costi. Le previsioni vedono i rossoneri vincenti all'89% mentre il pareggio arriva al 6% delle scelte. Dopo il ritorno in nazionale il marcatore più atteso è Ibrahimovic seguito dai compagni rossoneri Calhanoglu e Kessie.

