Milano: furti in appartamenti di lusso, arrestata una banda

02 aprile 2021 a

a

a

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Una banda di ladri è stata arrestata dalla polizia di Milano per una serie di furti e rapine, soprattutto in appartamenti di lusso del centro città. Gli indagati, cinque in tutto, tra cui una donna rumena di 28 anni, sono stati fermati dagli agenti della squadra mobile di Milano per un furto in via Quadrio lo scorso 6 giugno.

Mentre due di loro (la donna e H.C., serbo di 24 aanni) facevano da "palo" rimanendo in contatto telefonico con i complici, altri tre (K.S. 44 anni, M.S. serbo 24 anni e R.L. croato 26 anni) si sono introdotti all'interno dell'appartamento dopo aver forzato una botola sul pianerottolo dell'ultimo piano che dà accesso al tetto per poi calarsi dal balcone e entrare dalla finestra.

Una volta dentro, si sono impossessati di orologi di valore, borse, gioielli e denaro contante per un controvalore di circa 150mila euro. L'intera sequenza è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Le analisi della squadra mobile hanno permesso di identificare gli autori del furto, estremamente abili e operativi su tutto il territorio nazionale. Due dei componenti della banda erano già stati arrestati lo scorso 8 febbraio perché responsabili di un altro furto in un appartamento di lusso nel centro di Milano, insieme ad altri due complici.