02 aprile 2021

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Nella notte un uomo è stato accoltellato al Parco della Martesana, a Milano, riportando ferite alla testa, al collo e all'orecchio. I medici del pronto soccorso lo hanno portato al Niguarda, in codice giallo. Al momento, si apprende, il ferito è ancora in ospedale, ubriaco, e non ha potuto fornire dettagli su quanto accaduto. Sono intervenuti i carabinieri.