Covid: vaccini, accordo Regione Lombardia-università su medici specializzandi

02 aprile 2021 a

a

a

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - La giunta della Regione Lombardia, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha approvato una delibera che prevede l'accordo di cooperazione con le università lombarde per la campagna vaccinale Covid-19 e il relativo avviso per raccogliere la disponibilità dei medici in formazione specialistica. L'accordo verrà sottoscritto prossimamente dalla vicepresidente regionale e dai rettori. La spesa complessiva presunta, pari a 20 milioni di euro, non prevede oneri a carico del bilancio regionale. Il protocollo d'intesa sottoscritto tra governo, Regioni e associazioni dei medici 'in formazione specialistica' il 6 marzo 2021 impegnava il governo ad adottare uno o più provvedimenti urgenti per lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri e a promuovere gli interventi normativi necessari a rimuovere alcune incompatibilità alla partecipazione dei medici in formazione specialistica alla campagna vaccinale.

Lo stesso protocollo attribuiva alle Regioni la promozione del coinvolgimento degli specializzandi, assicurava che la loro partecipazione fosse facoltativa, che si svolgesse al di fuori dell'attività formativa e che fosse accompagnata da un compenso orario.

"Sono molto soddisfatta di questo accordo - commenta Moratti - perché fin dal mio insediamento in giunta avevo chiesto all'allora governo Conte la massima attenzione sul tema. Un'attenzione agli specializzandi che ho subito sottoposto anche al nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi".