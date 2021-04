Covid: Moratti, 'entro 11 aprile completata vaccinazione over 80 in Lombardia'

02 aprile 2021 a

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Entro il prossimo 11 aprile Regione Lombardia completerà la fase vaccinale dedicata agli ultraottantenni. "Dal 7 all'11 aprile gli over gli over 80, che non hanno aderito alla Campagna vaccini anti-Covid e coloro che ancora non sono stati chiamati - dice la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti - potranno vaccinarsi recandosi semplicemente presso il centro vaccinale più vicino. Dovranno essere muniti di documento di identità e tessera sanitaria".

Moratti precisa che "nel caso avessero difficoltà a camminare potranno rivolgersi al proprio medico di medicina generale o chiamare il numero verde 800.894545, che prenderanno in carico la segnalazione e prenoteranno l'appuntamento per la vaccinazione a domicilio".