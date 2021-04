02 aprile 2021 a

Roma, 2 apr (Adnkronos) - "Per il Pd serve un #decretoImprese che intervenga sui costi fissi, per dare risposte a imprenditori e lavoratori che stanno sostenendo i costi della pandemia #covid19. Chi paga un affitto e ha l'attività ferma deve avere la nostra attenzione. L'ho detto ieri a @RaiPortaaPorta". Lo scrive su Twitter Enrico Letta, rilanciando il video del suo intervento in Tv.