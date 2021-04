Covid: altri due comuni siciliani diventano zona rossa

02 aprile 2021 a

a

a

Palermo, 2 apr. (Adnkronos) - Montallegro, in provincia di Agrigento, e Sommatino, in provincia di Caltanissetta, in aggiunta alle misure nazionali previste, dal 4 al 14 aprile diventano zona rossa. Ai due Comuni si applicano così le ulteriori misure restrittive previste dall'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Il provvedimento è stato adottato su richiesta del sindaco e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell'aumento di casi positivi al Covid. Diventano, così, 30 le zone rosse sul territorio regionale.