Uffizi: Schmidt, 'No a sedi all'estero, negli altri continenti solo mostre'** (2)

(Adnkronos) - Schmidt ha poi evidenziato che sono arrivati dati incoraggianti per i primi passi del progetto 'Uffizi diffusi'. "Il Museo dell'Opificio delle Pietre Dure, grazie all'inclusione nel biglietto degli Uffizi ha raggiunto la scorsa estate il suo record assoluto di visitatori. Nel 2020 il 53,1% dei visitatori del museo sono entrati con il biglietto degli Uffizi. Nel 2019 erano stati il 22,7% (crescita +30,4%). Questi numeri confermano che anche all'interno della stessa città, il sistema del gemellaggio tra un museo grande ed uno piccolo serve a distribuire i flussi turistici e ad offrire la possibilità di una conoscenza più capillare dei nostri tesori - ha affermato Schmidt- L'esempio di Anghiari, invece conferma che la strategia degli Uffizi diffusi funziona anche a livello regionale. Con l'esposizione sulla Battaglia di Anghiari (tavola Doria ed altre opere degli Uffizi) il museo ha più che raddoppiato i visitatori. Grazie alla mostra, in corso dal 1/9/19 al 3/5/20, in questo periodo ci sono state 6.037 presenze, +111,8% rispetto al 2019. Non solo, si è creata una vera e propria 'onda lunga', benefica, con una crescita degli ingressi proseguita anche a mostra conclusa: infatti ad agosto 2020 ci sono stati infatti 2065 visitatori, +63,9% rispetto all'agosto 2019 (quando erano stati 1.260)".