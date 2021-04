Pd: fonti, 'Letta-Di Maio punto anche su Ue, Pnnr e alleanze'**

02 aprile 2021 a

Roma, 2 apr (Adnkronos) - L'incontro di oggi tra Enrico Letta e Luigi Di Maio, alla Farnesina, si è svolto in un "buonissimo clima". Lo spiegano fonti del Nazareno. Nel faccia a faccia si sono toccati diversi temi, a partire dall'Europa, il Pnnr, Next generation Eu, il digitale, la sostenibilità economica e sociale, il Sud. Letta e Di Maio hanno ribadito il sostegno al governo Draghi, tra le altre cose.

Il segretario del Pd, sottolineano le stesse fonti, ha presentato a Di Maio il suo progetto di partito, sia per quel che riguarda le proposte sia per le alleanze. Infine, Letta e Di Maio hanno anche affrontato la questione delle riforme istituzionali, nell'ambito del giro che il segretario dem sta facendo con tutti gli interlocutori nell'ottica di sfruttare questo scorcio di legislatura per gli interventi che possono curare quella che più volte ha definito la "democrazia malata".