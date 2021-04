Covid: hub vaccini Museo Scienza riapre martedì, 'disponibili per 75-79enni'**

02 aprile 2021 a

a

a

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - L'hub vaccinale al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano chiuso mercoledì per "esaurimento liste" riaprirà martedì prossimo per concludere in due giorni i pochi insegnanti rimasti, che dovevano essere accorpati in modo tale da non disperdere dosi di vaccino. E' per questo, apprende l'Adnkronos, che in accordo con Ats, il centro vaccinale è stato chiuso, nonostante avesse ancora diverse dosi di Astrazeneca da somministrare.

Dall'hub fanno sapere di aver dato la disponibilità ad Ats e Regione Lombardia per continuare le iniezioni anche ai 75-79enni della prima fase della campagna di massa che dovrebbe iniziare dal 12 aprile. Ma questo solo laddove il vaccino previsto per questa categoria sia Astrazeneca, dal momento che il Museo non ha la possibilità di conservare Pfizer.

"Abbiamo la possibilità di fare 500 vaccinazioni al giorno", ricordano dall'hub, dove è l'ospedale San Giuseppe-gruppo MultiMedica a fare le iniezioni. Da oggi in Lombardia è attivo il portale di Poste con cui ai 75-79 è stata data subito la possibilità di prenotarsi in vista dell'avvio della nuova fase.