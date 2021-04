Tennis: Barazzutti, 'ItalDavis fortissima, molto dispiaciuto di non essere più capitano'

01 aprile 2021 a

a

a

Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - "Già da quest'anno ma ancor più nei prossimi anni avremo una squadra di Coppa Davis fortissima. Mi dispiace veramente molto di non essere più il capitano. Resterò il primo tifoso". Così all'Adnkronos Corrado Barazzutti in merito alla decisione della Fit di sostituirlo con Filippo Volandri alla guida della squadra azzurra di Coppa Davis. "Abbiamo un gruppo veramente forte con Sinner, Berrettini, Musetti, Sonego, tutti forti e tutti giovani. Senza dimenticare Fabio Fognini, una squadra che ha pochi eguali al mondo, soprattutto in prospettiva", sottolinea Barazzutti.