Riforme: Gribaudo, 'felice che M5S si unisca a Pd per voto fuori sede'

01 aprile 2021

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Leggo con piacere dell'interesse del Movimento 5 Stelle per una proposta che consenta il voto ai fuori sede senza obbligarli a spostamenti che compromettono i loro impegni di studio e di lavoro. Il Pd ha già presentato in questa legislatura dei testi di legge delle deputate Madia, Pini e Piccoli Nardelli raccogliendo un lavoro dal basso dei Giovani Democratici e dell'associazionismo studentesco. Siamo felici che altre forze politiche vogliano unirsi a noi in questa battaglia”. Così la deputata dem, Chiara Gribaudo.