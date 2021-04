Poste: servizi ufficio postale a domicilio tramite portalettere

01 aprile 2021 a

a

a

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Ricariche Postepay, pagamento bollettini, invio raccomandate e ritiro di pacchi anche degli acquisti online. Questi alcuni dei servizi che Poste Italiane eroga anche a domicilio, tramite i portalettere su richiesta del cliente, per consentire risparmio di tempo ed evitare spostamenti, soprattutto in piena emergenza sanitaria da Covid 19.

Con i servizi a domicilio è possibile, spiega l'azienda, richiedere il ritiro delle confezioni Poste Deliverybox Standard e Poste Deliverybox Express, valide solo per l'Italia, acquistate in ufficio postale. Il pagamento dei servizi può essere effettuato mediante carte di debito aderenti al circuito Maestro, carte Postamat e Postepay. I clienti possono accedere anche a numerosi servizi digitali che Poste offre attraverso i propri canali digitali su poste.it e le App dedicate. Per informazioni https://www.poste.it/servizi-a-domicilio.html Per maggiori approfondimenti https://www.postenews.it/2021/01/12/app-e-servizi-online-cosi-lecosistema-digitale-di-poste-aiuta-a-contrastare-il-virus/ (in collaborazione con Postenews.it)