Nuoto: Paltrinieri, 'tempo ok, in questo momento la forma non è perfetta'

01 aprile 2021

Riccione, 1 apr. - (Adnkronos) - "7'41″9 è un buon tempo adesso. Ho fatto abbastanza fatica, ma è normale, siamo a metà stagione. Mi sono allenato tanto e bene, a questo punto ci sta una forma non perfetta". Lo dice Gregorio Paltrinieri dopo la vittoria negli 800 metri ai campionati assoluti di nuoto di Riccione. "Alle Olimpiadi sarà una bella lotta -aggiunge il 26enne emiliano a Rai Sport-. Vorrei andare in crescendo dagli 800 stile libero ai 10 km in mare. Ora farò un'altra altura, so che mi fa bene". .