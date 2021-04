Milano: movida violenta all'Arco della Pace, 4 arresti e 9 minori indagati (2)

01 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Il branco di quindici giovanissimi, ragazzi e ragazze, in quell'occasione ha prima incontrato in Largo Treves tre coetanei e, nella circostanza, due di loro hanno rapinato i portafogli delle vittime. Il gruppo ha quindi aggredito il titolare e i dipendenti di un ristorante di via Niccolini, mentre chiudevano, ferendo due di loro. Poco dopo, il branco ha tentato di rapinare un monopattino elettrico a tre coetanei incontrati casualmente in piazza Sempione e, infine, a distanza di pochi minuti, sempre nella stessa piazza nei pressi dell'Arco della Pace, senza alcuna motivazione se non la mera sopraffazione verso le vittime, ha aggredito altri cinque coetanei procurando ad alcuni di loro lesioni gravi.

I verbali e le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica e di alcuni esercizi commerciali della zona hanno consentito ai poliziotti della squadra mobile e del commissariato Sempione di ricostruire gli spostamenti del gruppo e riprendere alcuni di loro proprio nelle fasi delle aggressioni.

I successivi approfondimenti investigativi, sviluppati anche attraverso le analisi dei social network, hanno permesso l'individuazione di tutti i componenti del gruppo, prevalentemente minorenni e incensurati, tutti indagati: a carico di alcuni di loro sono in atto perquisizioni alla ricerca di ulteriori elementi di riscontro.