Egitto: attivisti, nuova udienza processo Zaki il 5 aprile

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Si terrà il cinque aprile l'ennesima udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick Zaki, lo studente dell'Università Alma Mater di Bologna in carcere in Egitto. Lo hanno riferito gli attivisti che curano la pagina Facebook 'Patrick Libero'.

"Speriamo, come ogni sessione, che questa sia l'ultima - hanno dichiarato gli attivisti - Patrick è detenuto nella prigione di Tora da più di un anno e un mese, si trova in detenzione preventiva senza accuse chiare e con un verbale d'arresto falsificato, il che ci fa ripetere la nostra richiesta urgente per il rilascio immediato".