Covid Puglia, oggi boom contagi. Emiliano: "Autogestitevi"

(Adnkronos) - Con il boom di contagi oggi in Puglia si moltiplicano gli appelli delle istituzioni locali alla popolazione in vista della Pasqua. "Prego tutti i cittadini di non chiedere continuamente 'più controlli' perché i controlli non sono in grado di farli o comunque non li vogliono fare. Vi prego di autogestirvi, di comprendere che anche solo andare a fare gli auguri a una persona cara può essere un atto che può determinare una catastrofe", ha detto il presidente della Regione Michele Emiliano, intervenendo alla trasmissione Timeline su Skytg24, a proposito della drammatica situazione del Covid 19 e del flusso di persone che stanno tornando da altre regioni.

“Noi in Puglia purtroppo oggi abbiamo il record di contagi in assoluto, nonostante la zona rossa rafforzata – ha aggiunto – perché c'è ancora una intensità di rapporti umani e peraltro questa variante inglese ha una durata nell'incubazione, cioè ha un tempo così rapido di incubazione che il tracciamento è saltato completamente, non serve più a niente. Non riusciamo più a frenare, perché, nel tempo necessario a capire che c'è un innesco di un focolaio, il soggetto ha già contagiato una marea di altre persone".

"La variante inglese – ha sottolineato Emiliano - sta diventando egemonica, in Puglia credo che sia ormai intorno al 90% e peraltro ha caratteristiche anche più letali. Ci siamo accorti che stanno purtroppo morendo, e male, un sacco di persone e anche in età giovanile: una mamma infettata da un bimbo di 8 anni che è andato a scuola è morta qualche giorno fa, era una mia conoscente quindi è una testimonianza diretta".