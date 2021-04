Covid: Missione Biagio Conte 'digiuno per bene umanità e per sconfiggere virus'

01 aprile 2021 a

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - Un giorno di preghiera e digiuno, nel venerdì Santo, "per il bene di questa umanità e per una giusta terapia per sconfiggere il virus". E' l'invito rivolto dalla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte i cui circa 400 ospiti domani osserveranno una giornata di digiuno e preghiera. "E' urgentissimo curare questa società malata - spiega Fratel Biagio- purificare e medicare le profonde ferite causate dal male e dai tanti nostri errori. E' nostro dovere risanare e migliorare la nostra società con la terapia dei valori, dei sani principi, di una giusta morale e del rispetto reciproco. Amiamo il nostro Dio con tutto il cuore e la mente e con tutte le forze e il prossimo tuo come te stesso. E allora sì che questa società e questa umanità guariranno dal virus e da ogni male e ingiustizia".