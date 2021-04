Covid: M5S, Speranza riferisca in Parlamento su situazione Sicilia

01 aprile 2021 a

a

a

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Il ministro della Salute Roberto Speranza riferisca in Parlamento sulla gravissima situazione emersa in Sicilia e valuti la possibilità di promuovere la possibilità per il Governo di esercitare i poteri conferiti dall'articolo 120, comma 2 della Costituzione, laddove venga accertato che la gestione dell'emergenza sanitaria da parte della Regione Siciliana possa avere esposto a rischio il diritto fondamentale alla salute dei cittadini siciliani. Non solo: si attivi per verificare i dati reali sull'epidemia riguardanti la Regione Siciliana, valuti misure di vigilanza più incisive sul flusso dei dati trasmessi dalle Regioni all'Iss riguardanti la pandemia da Covid-19 e la sostituzione dell'attuale commissario straordinario per l'emergenza Covid in Sicilia". Lo chiede in un'interpellanza urgente il senatore del Movimento 5 Stelle Vincenzo Santangelo e firmata dal gruppo M5S a Palazzo Madama.

L'inchiesta condotta dalla Procura e dai Carabinieri di Trapani con i Nas di Palermo, ricorda Santangelo, "ha fatto emergere un sistema che avrebbe preso letteralmente in giro i siciliani, con gravissime ripercussione sulla salute di tutti e sulla gestione anche nazionale dell'emergenza pandemica. Abbiamo letto intercettazioni assurde e serve assolutamente un intervento dello Stato".