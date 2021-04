Covid: Fontana, 'in Lombardia 1,62 mln dosi vaccini erogate, si procede bene'

01 aprile 2021 a

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - La Lombardia a oggi ha erogato 1,629 milioni di dosi di vaccini anti-Covid e il 63% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose e il 28% anche la seconda dose. E' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a fare il punto della situazione in conferenza stampa.

"Stiamo precedendo anche in questa fase in maniera positiva. Siamo confidenti che presto arriverà una quantità vaccini molto più alta e riusciremo a affrontare l'operazione di vaccinazione di massa fondamentale per il futuro", aggiunge.