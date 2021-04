Covid: Bertolaso, 'in Lombardia vaccini rigorosamente per classi d'età'

01 aprile 2021 a

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - In Lombardia "si andrà rigorosamente per classi di età". Lo ha precisato Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia.

"Non facciamo come hanno fatto altre Regioni, che hanno aperto un po' a tutti e stanno spalmando le varie categorie, comprese quelle degli over 80, su periodi più lunghi. Noi andiamo rigorosamente per classi di età che è la specifica, chiara, indicazione del Governo", ha chiosato.