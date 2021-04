Covid: Atletica, cancellati gli Europei Under 18 di Rieti

01 aprile 2021 a

Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - La European Athletics ha annunciato che i Campionati Europei Under 18, in programma dal 26 al 29 agosto di quest'anno a Rieti, sono stati definitivamente cancellati. La decisione, successiva al rinvio di dodici mesi già intervenuto lo scorso anno, è legata al protrarsi della pandemia da Covid-19 in tutto il Mondo, con tassi di infezione ancora alti in molti Paesi europei, e alle inevitabili difficoltà logistiche conseguenti. Il provvedimento è stato adottato in accordo tra European Athletics, il Comune di Rieti, il Comitato organizzatore locale (Col), e la Fidal.

“Siamo ovviamente molto dispiaciuti di non poter offrire un Campionato Under 18 nel 2021 – le parole del Presidente di European Athletics, Dobromir Karamarinov - ma vogliamo ringraziare il COL Rieti 2021 e la Federazione Italiana per il duro lavoro che hanno svolto al fine di provare ad allestire comunque la manifestazione, anche in condizioni decisamente complesse”.

“Sono davvero dispiaciuto che i nostri atleti non avranno l'occasione di gareggiare agli Europei di Rieti – il commento del presidente Fidal, Stefano Mei –, la Federazione e il Comitato Organizzatore Locale hanno lavorato con grande entusiasmo fino all'ultimo momento sperando di poter portare a termine il proprio compito. La situazione attuale non ci permette purtroppo di garantire il clima di festa e di serenità al quale i nostri giovani hanno diritto. Speriamo che possano tornare al più presto a gareggiare con la gioia e la spensieratezza della loro età".