AffaMed Therapeutics e SIFI annunciano una joint venture per servire il mercato della Grande Cina

SHANGHAI e CATANIA, Italia, 1 aprile 2021 /PRNewswire/ -- AffaMed Therapeutics ("AffaMed"), azienda globale biofarmaceutica di fase clinica impegnata a rispondere alle necessità critiche non soddisfatte di pazienti affetti da patologie oftalmiche, disturbi neurologici e psichiatrici, e SIFI S.p.A. ("SIFI"), azienda internazionale leader nel settore oftalmico, hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo per la costituzione di una joint venture per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di lenti intraoculari all'avanguardia ("IOL") nel mercato della Grande Cina, compresa la Cina continentale, Taiwan, Macau e Hong Kong.

La joint venture avrà licenza esclusiva sulla gamma IOL di SIFI, tra cui le eccellenti e innovative linee di lenti IOL con estesa profondità di fuoco ("EDOF") Mini Well®, Mini Well Toric® e Mini Well Proxa®. Queste protesi chirurgiche rappresentano le soluzioni più avanzate di chirurgia refrattiva della cataratta, consentendo la correzione di miopia/ipermetropia, presbiopia e astigmatismo, garantendo una qualità della vista ottimale a qualsiasi distanza e in qualsiasi condizione di illuminazione senza occhiali.

Oggi la cataratta è uno dei principali problemi di salute pubblica in Cina, con una diffusione totale stimata in oltre 100 milioni di persone, ma attualmente vengono eseguiti ogni anno solo circa 4 milioni di interventi chirurgici. Con l'aumento della consapevolezza e dell'accesso a opzioni di trattamento efficaci come le IOL, si prevede che il numero di interventi chirurgici alla cataratta in Cina aumenterà dell'8-10% all'anno, rappresentando uno dei più alti tassi di crescita a livello globale. Con la sua gamma di innovative IOL EDOF, ritenute tra le opzioni di trattamento più avanzate ed efficaci disponibili per i pazienti cinesi affetti da cataratta, la joint venture tra AffaMed e SIFI si rivolgerà al trascurato mercato premium dei pazienti in cerca di un elevato livello di indipendenza dagli occhiali, fornendo al contempo prodotti IOL mono-focali di altissima qualità e contribuendo ad ampliare l'accesso alle cure per la vasta popolazione di pazienti.

Il dott. Dayao Zhao, CEO di AffaMed, ha commentato: "La creazione della joint venture con SIFI segna un importante traguardo nel rafforzare la capacità di AffaMed di raggiungere un maggior numero di pazienti con IOL di altissima qualità. La nostra competenza in materia di sviluppo e regolamentazione consentirà alla partnership di accelerare sviluppo clinico e tempistiche di approvazione normativa, portando avanti la nostra mission volta a introdurre nel mercato cinese prodotti sanitari di alta qualità e accessibili per venire incontro ad importanti esigenze non soddisfatte dei pazienti".

Il dott. Ji Li, Presidente e Chief Strategy Officer di AffaMed, ha commentato: "La cataratta è la principale causa di cecità a livello mondiale e l'impianto di lenti intraoculari è l'unico trattamento definitivo. Mentre il tasso annuale di chirurgia della cataratta in Cina ha raggiunto il numero record di circa 3.000 interventi per milione di persone nel 2020, tale livello rappresenta ancora solo circa un quinto del tasso di trattamento chirurgico osservato nei paesi sviluppati. Siamo entusiasti di stabilire questa partnership strategica con SIFI per portare la loro tecnologia all'avanguardia di lenti intraoculari ai pazienti della Grande Cina".

"Siamo particolarmente soddisfatti di aver siglato questa collaborazione strategica con AffaMed, che aprendo le porte del mercato cinese segna una fase fondamentale del nostro programma di espansione globale", ha dichiarato Fabrizio Chines, Presidente e CEO di SIFI. "AffaMed rappresenta per noi il miglior partner possibile, poiché grazie alla lunga e comprovata capacità di stringere alleanze focalizzate sull'innovazione tecnologica ci consentirà di offrire ai pazienti cinesi le più avanzate soluzioni chirurgiche per la cataratta".

Andrea Quaglino, CFO di SIFI, ha dichiarato: "La creazione di questa joint venture massimizzerà il valore di uno dei nostri asset principali, sfruttando le capacità del nostro team e il potenziale globale di mercato della tecnologia brevettata IOL di SIFI. Offrire valore agli azionisti e a una maggiore popolazione di pazienti rimane il fulcro della mission della nostra azienda".

Secondo i termini dell'accordo, AffaMed fornirà finanziamenti per la crescita e supporterà la joint venture per lo sviluppo clinico, gli affari normativi e le operazioni commerciali, mentre SIFI contribuirà con la sua esperienza in ambito IP, tecnico e di manufacturing.

YAFO Capital (Shanghai) Co. Ltd. ha agito come consulente finanziario e DLA Piper come consulente legale e fiscale per SIFI per questa transazione.

AffaMed Therapeutics

AffaMed Therapeutics è una società biofarmaceutica impegnata nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci trasformativi che rispondano alle necessità mediche critiche non soddisfatte per i pazienti affetti da disturbi oftalmici, neurologici e psicologici in Cina e nel resto del mondo. Il team dirigenziale di AffaMed Therapeutics ha acquisito una profonda competenza nel settore e una vasta esperienza nello sviluppo clinico di alta qualità, negli affari normativi, nella CMC, nello sviluppo aziendale e nelle operazioni commerciali presso le principali aziende farmaceutiche multinazionali in Cina e nel mondo. AffaMed Therapeutics è stata fondata e finanziata dal Gruppo CBC nel 2019.

SIFI

SIFI è un'azienda internazionale leader nel settore oftalmico, con sede in Italia, specializzata nella cura degli occhi dal 1935. SIFI sviluppa, produce e commercializza soluzioni terapeutiche innovative per pazienti con patologie oftalmiche. SIFI è pienamente impegnata attraverso la sua ricerca e sviluppo a migliorare la qualità della vita dei pazienti, esportando in più di 20 paesi nel mondo con una presenza diretta in Italia, Spagna, Francia, Romania, Messico e Turchia.

