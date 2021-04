Gay: Brosio, 'sentenza adozioni pericolosa, può aprire strada ad abominio utero in affitto'** (2)

01 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Questo non significa, sottolinea il giornalista, "che due donne o due uomini non debbano avere protezione, anzi. Se uno ha una forte fede deve avere una grande protezione per chi non può avere una famiglia naturale perché ha tendenze sessuali diverse. Siamo tutti figli di Dio e degni di amore e protezione, anche giuridica", spiega.

Nessuna condanna dunque "alla diversità sessuale, anzi: per quanto mi riguarda ho massimo rispetto e collaborazione a tutto tondo, sia nella professione che nella vita e nell'amicizia - dice Brosio - Però dico solo che non si può dare una preminenza alla famiglia omosessuale rispetto alla famiglia naturale, perché così il risultato è che si discrimina al contrario. Bisogna trovare una giusta misura".