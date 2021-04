Calcio: Dybala, 'non era una festa ma ho sbagliato e mi scuso'**

01 aprile 2021 a

Torino, 1 apr. - (Adnkronos) - "So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori. Non era una festa, ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso". Così su Instagram l'attaccante della Juventus Paulo Dybala si scusa per l'episodio che lo ha visto coinvolto con McKennie e Arthur. I tre giocatori, ieri sera, erano a casa del centrocampista statunitense per una cena e si sono intrattenuti nell'abitazione oltre l'orario del coprifuoco violando le norme anti-Covid.