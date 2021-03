Usa: Di Battista, 'su maccartismo disastroso governo 'migliori' non la pensa come Grillo'

31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Condivido moltissimo questo scritto Beppe. Tuttavia non credo sia particolarmente condiviso in ambito governativo. Ragione per la quale mi sono opposto al governo dei 'migliori'. Ad ogni modo grazie per aver pubblicato questa analisi lucida e particolarmente controcorrente". Così Alessandro Di Battista in un commento postato sulla pagina Facebook di Beppe Grillo, dove il garante del M5S ha rilanciato un articolo critico di Fabio Massimo Parenti sul duo Biden-Blinken dal titolo 'Un Maccartismo disastroso. Usa e EU hanno perso la ragione?'.