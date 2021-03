Tim: Assemblea rinnova Cda per 2021-23, 95% partecipanti vota lista board (3)

31 marzo 2021 a

(Adnkronos) - L'Assemblea in ultimo ha determinato il compenso complessivo del nuovo Consiglio di Amministrazione in un massimo di 2,2 milioni di euro annui lordi, rimettendone il riparto al Consiglio medesimo (voti favorevoli: circa il 99%) e fissato gli emolumenti del Collegio Sindacale in 135 mila euro lordi annui per il Presidente, 95 mila euro lordi annui per ciascun Sindaco effettivo e 15 mila euro lordi annui aggiuntivi per il Sindaco effettivo chiamato a far parte dell'Organismo di Vigilanza (voti favorevoli: oltre il 99%).

L'Assemblea quindi ha approvato il pagamento del dividendo sulla base dell'importo di 1 euro cent per azione ordinaria, 2.75 euro cent per azione risparmio. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 23 giugno 2021 con stacco cedola il 21 giugno 2021 e record date il 22 giugno 2021 (oltre 99% voti favorevoli).