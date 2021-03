Spionaggio: ufficiale arrestato, fotografava documenti da pc e li salvava su pen drive

31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Fotografava documenti militari classificati dal monitor del computer e li scaricava in una ‘pennetta' che poi consegnava a un ufficiale delle forze armate russe. Così agiva Walter Biot, l'ufficiale della Marina, capitano di fregata arrestato in flagranza per spionaggio ieri dai Carabinieri del Ros.

La sim, che è stata sequestrata, verrà ora analizzata dagli investigatori. Secondo quanto si apprende, i 5mila euro ricevuti in cambio dall'ufficiale russo erano all'interno di scatole.