Siero di latte e skincare:Serum Lab rivoluziona il mondo del beauty

(Milano 31 marzo 2021) - Milano, 31 Marzo 2021.

Un claim semplice che è l'essenza di un'intera filosofia:

“Dermocosmesi efficace, certificata, priva di acqua a base di Siero di Latte”

Scopriamo perchè il Siero di latte fa rima con efficacia ed innovazione.

Il latte elisir di bellezza nella storia

Lo skincare ha origini molto antiche. L'uomo da sempre ha cercato il modo di prendersi cura di sé, di conservare la bellezza e rallentare lo scorrere del tempo sulla sua pelle.

In qualunque civiltà, indipendentemente dalla cultura, esistevano delle pratiche che avevano tutte una costante in comune: la ricerca di ingredienti naturali, ricchi di proprietà benefiche. Il latte era il segreto di bellezza tra i più utilizzati. Quello d'asina, ad esempio, era considerato un elisir. Il mito narra che la prima ad utilizzarlo fu Cleopatra, l'enigmatica quanto bellissima Regina d'Egitto, emblema di bellezza e ricercatezza. Una beauty routine che si può dire ha fatto tendenza: dopo di lei ci furono Poppea, moglie di Nerone, e Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone.

Il siero di latte e l'innovazione nel mondo beauty

Grazie a studi scientifici approfonditi che hanno confermato ciò che gli antichi avevano compreso attraverso l'esperienza empirica, si è capito che a fare la differenza è il

I benefici del siero di latte

“Il siero di latte è un elemento dalle grandissime proprietà sia per il corpo che per la pelle - spiega il Dott. Dario Biglietto, CEO di Serum Lab - Molte industrie farmaceutiche e cosmetiche utilizzano il siero di latte proprio per queste sue proprietà ma in forma liofilizzata, quindi con costi e inquinamento dovuto agli spostamenti su gomma oltre a perdere molte proprietà in seguito al un processo di liofilizzazione. Noi abbiamo studiato una formula ed un metodo unici per rendere disponibile il siero di latte in forma liquida all'interno dei nostri prodotti, unendolo con le moderne tecnologie di cosmetica naturale. Inoltre abbiamo interamente eliminato l'acqua di produzione sostituendola con il siero di latte garantendo un'altissima concentrazione di siero oltre ad un impatto ambientale minimo senza utilizzare una sola goccia d'acqua e grazie al recupero della materia prima.”

Obiettivo: Bellezza e benessere

Serum Lab è un percorso di bellezza e benessere, con una gamma di prodotti per viso e corpo che coniugano ingredienti al 98% naturali ed alta tecnologia. «La sua particolare composizione rende il siero di latte un potentissimo antiossidante oltre ad avere proprietà idratanti e lenitive – spiega Biglietto -. L'acidità del siero regola in maniera naturale il pH della pelle favorendo così la rigenerazione del mantello acido protettivo. Questo mix di vitamine, minerali e proteine rende il siero di latte un cosmetico unico e speciale». Cinque le azioni che il siero esercita sulla pelle: antiossidante, idratante, protettiva, elasticizzante e lenitiva. «Siamo partiti dalla cosmesi ma uno dei nostri obiettivi è approdare nel farmaceutico – rivela Biglietto -. Il nostro percorso è solo all'inizio. Quest'anno amplieremo le nostre proposte, perché siamo convinti che il modello di Serum Lab possa essere applicato a tantissimi prodotti».

Ecosostenibilità ed economia circolare

Innovazione non solo nel mondo della cosmesi ma nell'idea stessa di fare azienda ed economia. Una startup che punta ad un'economia circolare ed ecosostenibile, che investe sull'innovazione rispettando l'ambiente e compiendo scelte ben precise.

“Utilizziamo circa il 98% di materie prime di origine naturale sostiene ancora il CEO dell'azienda - e utilizziamo la quasi totalità di ingredienti organici come l'acido ialuronico, oli ed estratti vegetali. Niente Alcool, parabeni, olio di palma, prodotti OGM, derivati del petrolio, siliconi, coloranti. Gluten free, niente allergeni. L'efficacia di tutti i prodotti è testata in laboratori specializzati, tra cui il centro di cosmetologia dell'università di Ferrara.

Selezioniamo i fornitori in base ad un'etica condivisa I nostri prodotti sono non testati sugli animali. Puntiamo ad un packaging ecosostenibile, che contenga solo il minimo possibile di plastica, con l'obiettivo di eliminarla del tutto. Recuperiamo la materia prima e siamo per l'economia circolare e l'ecosostenibilità.”

Giovani e visionari, i fondatori di Serum Lab vogliono compiere una vera e propria rivoluzione nel mondo della cosmesi, lanciando sul mercato una linea di prodotti efficaci, ecosostenibili ed innovativi che puntano a cambiare in maniera radicale la visione e gli obiettivi del mondo del beauty.

