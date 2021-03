31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Noi siamo un partito, sappiamo fare autocritica, ci facciamo carico di cambiare, ma non mi sembra che in altri partiti la situazione sia migliore. Siamo qui per fare le battaglie, a partire dai noi, dal Pd, per creare spazio alle donne". Lo ha detto Irene Tinagli a Oggi è un altro giorno.