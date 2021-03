Omofobia: Picierno, 'ostruzionismo destra su ddl Zan ma vinceremo anche questa volta'

31 marzo 2021 a

a

a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Altro rinvio, l'ennesimo, del ddl Zan contro l'omotransfobia. La destra compatta impedisce la calendarizzazione al Senato di una legge non solo sacrosanta, ma anche urgente visti i casi di cronaca che ci arrivano troppo frequentemente". Così l'eurodeputata Pd, Pina Picierno.

"Oggi, Giornata della visibilità transgender, non posso che dire che noi ci siamo, il Partito Democratico c'è, per il riconoscimento dei diritti della comunità LGBT+. Hanno provato a fare ostruzionismo per le unioni civili, per il divorzio, per l'aborto. Alla fine siamo sempre riusciti a portare a casa il risultato. Facciamo sentire la nostra voce, vinceremo anche questa volta".