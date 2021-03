31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Nessuno può tenere in ostaggio un provvedimento perché non lo condivide. Non funziona così. Purtroppo invece è ciò che sta accadendo in Commissione Giustizia al Senato con la #LeggeZan. La Lega smetta di boicottare il ddl contro #omofobia e #misoginia. È una norma di civilità!". Lo scrive su twitter Laura Boldrini del Pd.