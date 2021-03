31 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Il nuovo decreto Covid è stato approvato oggi dal Consiglio dei ministri. A quanto si apprende, il decreto contenente le nuove misure per arginare i contagi di Coronavirus ha ottenuto il via libera. Il provvedimento entrerà in vigore il 7 aprile e resterà valido fino alla fine del mese.