Nuove etichette energetiche e lavatrici. Mattia Conso: "ecco come leggerle"

A partire da questo mese sarà possibile leggere le recensioni complete degli elettrodomestici con le nuove classi energetiche

L'introduzione delle nuove etichette energetiche

Lo sviluppo tecnologico e l'attenzione verso il risparmio energetico hanno portato ad una maggiore diffusione di prodotti con classe energetica A+ o superiore. Dal 1° marzo 2021 è obbligatorio per legge che gli elettrodomestici come lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi e cantinette, debbano essere dotati della nuova etichetta energetica, che fornirà ai consumatori tutte le informazioni necessarie sulla classe energetica ed i relativi consumi

Si tratta di una nuova normativa europea che introduce delle nuove etichette energetiche per gli apparecchi elettrici di uso quotidiano, volte a semplificare la decisione di acquisto dei consumatori che, fino ad oggi, hanno dovuto fare i conti con classe energetiche molto confusionarie, come A+, A++ e A+++.

Il cambiamento più significativo delle nuove etichette energetiche riguarda l'eliminazione delle classi di efficienza energetica. La nuova classificazione sarà caratterizzata dalla A alla G e si useranno nuovi metodi per misurare il consumo energetico. Le nuove etichette dovranno contenere anche un codice QR, attraverso cui i consumatori potranno leggere tutte le informazioni aggiuntive sul prodotto. Il codice QR è collegato ad una banca dati gestita dall'UE, che comprende tutte le schede tecniche degli apparecchi tecnologici dotati di etichetta energetica.

Nuove etichette energetiche: classi semplificate

Come stabilito dalla Commissione Europea, dal 1° marzo 2021 sono entrate in vigore nuove etichetteenergetiche europee, con classi di consumo facili da leggere e da riconoscere. Questo cambiamento comporta un aggiornamento delle attuali classi di efficienza energetica su tutti i principali elettrodomestici in vendita. Le modifiche delle etichette degli elettrodomestici interessano attualmente i frigoriferi e congelatori domestici, lavatrici e lavasciuga, lavastoviglie, display e a partire dal 1° settembre 2021, anche le sorgenti luminose.

I nuovi elettrodomestici sono dotati di un nuovo sistema di valutazione basato su una scala di consumo uniforme e semplificata, dalla classe G fino alla classe A, con uno scalaggio periodico previsto ogni 10 anni. La classe G rappresenta il livello più basso ed è caratterizzato dal colore rosso, mentre la classe A è caratterizzata da un'efficienza ottimale ed è caratterizzata dal colore verde scuro.

Tutte le informazioni contenute nell'etichetta devono essere basate su prove standard, previste dalla legislazione europea e realizzate in condizioni di laboratorio.

L'aggiornamento delle etichette porta ad una migliore differenziazione tra i prodotti e rende ancora più chiaro quali sono gli elettrodomestici più sostenibili da un punto di vista energetico. La classificazione, infatti, è più “severa” e spinge i produttori a migliorare ulteriormente i prodotti per rientrare nelle classi migliori.

Etichette lavasciuga

L'etichetta energetica per lavasciuga non ha subito modifiche dall'anno della sua introduzione e riporta ancora la scala originale da A a G. La lavasciuga è un elettrodomestico che si utilizza frequentemente solo per il lavaggio, quindi l'etichetta si suddivide in due parti: la parte sinistra mostra i valori riferiti al ciclo di funzionamento completo, lavaggio e asciugatura. La parte destra mostra i valori riferiti al ciclo di lavaggio e riflettono i valori previsti dalla nuova direttiva per le lavatrici.

Etichette lavastoviglie

La classe di efficienza energetica per lavastoviglie si basa sul programma "Eco". La modifica riguarda lo standard del test: per determinare le prestazioni del lavaggio e dell'asciugatura, si utilizzeranno tazze, pentole e utensili in plastica, perché riflettono le tipologie di utilizzo attuali dei consumatori. È specificata, inoltre, la durata del programma Eco che è l'ideale per stoviglie con sporco normale e il consumo energetico si baserà su 100 cicli di lavaggio.

Etichette frigorifero

La procedura per determinare la classe energetica diventa più chiara e prende in considerazione diversi elementi, tra cui: tipo di elettrodomestico, principio di funzionamento, temperatura ambiente, numero e dimensioni dei comparti di conservazione.

L'etichetta fornisce informazioni sul volume totale di tutti i comparti del frigorifero e di tutti i comparti del congelatore, sulle emissioni sonore e sulla classe di emissioni sonore.

Etichette cantinette

Anche per le cantinette viene aggiornata la scala delle classi di efficienze energetica, viene riportato il codice QR e la classe di emissioni sonore. Restano invariate le indicazioni del consumo energetico annuo e la capienza in termini di numero di bottiglie di vino.

Cosa cambia per le lavatrici

All'interno delle nuove etichette energetiche delle lavatrici è possibile trovare le seguenti informazioni: codice QR, classe di efficienza energetica, consumo energetico ponderato in kWh/100 cicli di funzionamento, capacità di carico massima, durata del programma, consumo di acqua ponderato in litri/ciclo di funzionamento, classe di efficienza della centrifuga

Tra le novità più significative per le etichette energetiche delle lavatrici, troviamo la modifica delprogramma di test a cui si riferiscono tutti i valori analizzati: il programma Eco 40-60°. Anche il calcolo del consumo energetico è stato modificato, in quanto viene quantificato per una combinazione di 100 cicli di lavaggi a pieno carico, mezzo carico e un quarto del carico con il programma Eco 40-60, considerato il più efficiente in termini di consumi. È stato scelto di mostrare il consumo per 100 cicli perché il programma di lavaggio utilizzato, ECO 40/60°, ha un consumo di energia estremamente ridotto.

Le migliori lavatrici in commercio, in termini di consumo energetico, sono caratterizzate dalle nuove classi energetiche.

Sarà possibile trovare anche le recensioni sui nuovi elettrodomestici caratterizzati dalle nuove classi energetiche, così da confrontarli con gli altri elettrodomestici.

